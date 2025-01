Боевики мексиканского картеля обстреляли патруль пограничников США

Бойовики мексиканського картелю обстріляли через кордон патруль американської прикордонної служби у той час, як Сполучені Штати розгортають там війська.

Про це повідомив репортер Fox News Білл Мелугін.

У понеділок, 27 січня, патрульна група прикордонної служби була обстріляна бойовиками наркокартелю з території спірного острова Фронтон на річці Ріо-Гранде, якою проходить кордон між Мексикою та США.

Повідомляється, що картель намагався переправити мігрантів через південний кордон із Мексикою, однак вони були заблоковані мексиканськими військовими на протилежному березі.

Згодом прессекретар Департаменту громадської безпеки Техасу оприлюднив кадри з розвідувального безпілотника, відправленого для підтримки операції. На відео показано групу озброєних людей на узбережжі острова, які стріляли у прикордонників.

VIDEO: Earlier today, @TxDPS responded to assist the US Border Patrol after agents received gunfire from cartel members in Mexico while patrolling in Fronton, Starr County. DPS Drone Operators captured the gunmen fleeing Mexico due to military presence, & seeking refuge on an… pic.twitter.com/oPf5l7wltO