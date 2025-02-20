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Ракурс
Банда Mara Salvatrucha, фото: NARA & DVIDS.

США объявили террористическими организациями восемь наркокартелей

20 фев 2025, 22:14
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США оголосили вісім наркокартелів терористичними організаціями.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляється на сайті Держдепу США.

Зазначається, що рішення було ухвалене на виконання однієї з передвиборчих обіцянок нового президента США Дональда Трампа.

Сьогодні Державний департамент виконує одну з перших обіцянок президента Трампа з моменту його вступу на посаду, — вказано в повідомленні. — Державний департамент визнав вісім організацій іноземними терористичними організаціями (FTO) та спеціально визначеними глобальними терористами (SDGTs).

Такими чином, до переліку FTO і SDGTs включені:

  • Tren de Aragua;
  • Mara Salvatrucha (MS-13);
  • Cártel de Sinaloa;
  • Cártel de Jalisco Nueva Generation;
  • Cártel del Noreste (раніше Los Zetas);
  • La Nueva Familia Michoacana;
  • Cártel de Golfo (Gulf Cartel);
  • Cárteles Unidos.

Зазначається, що Трамп в одному зі своїх указів вказав, що картелі та інші транснаціональні організації «загрожують безпеці американського народу, безпеці США і стабільності міжнародного порядку в Західній півкулі».

Метою оголошення цих картелів і транснаціональних організацій терористичними є захист нашої держави, американського народу і нашої півкулі, — зазначили у Держдепі. — Це означає припинення кампаній насильства і терору, які проводять ці злочинні угруповання як у Сполучених Штатах, так і на міжнародному рівні.

У Держдепі наголосили, що це рішення надасть правоохоронним органам додаткові інструменти, щоб зупинити ці угруповання.

Источник: Ракурс


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