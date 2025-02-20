США оголосили терористичними організаціями вісім наркокартелів

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Банда Mara Salvatrucha, фото: : NARA & DVIDS Public Domain Archive - GetArchive
США оголосили терористичними організаціями вісім наркокартелівhttps://racurs.ua/ua/n204219-ssha-ogolosyly-terorystychnymy-organizaciyamy-visim-narkokarteliv.htmlРакурс
США оголосили вісім наркокартелів терористичними організаціями.
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляється на сайті Держдепу США.
Зазначається, що рішення було ухвалене на виконання однієї з передвиборчих обіцянок нового президента США Дональда Трампа.
Сьогодні Державний департамент виконує одну з перших обіцянок президента Трампа з моменту його вступу на посаду, — вказано в повідомленні. — Державний департамент визнав вісім організацій іноземними терористичними організаціями (FTO) та спеціально визначеними глобальними терористами (SDGTs).
Такими чином, до переліку FTO і SDGTs включені:
- Tren de Aragua;
- Mara Salvatrucha (MS-13);
- Cártel de Sinaloa;
- Cártel de Jalisco Nueva Generation;
- Cártel del Noreste (раніше Los Zetas);
- La Nueva Familia Michoacana;
- Cártel de Golfo (Gulf Cartel);
- Cárteles Unidos.
Зазначається, що Трамп в одному зі своїх указів вказав, що картелі та інші транснаціональні організації «загрожують безпеці американського народу, безпеці США і стабільності міжнародного порядку в Західній півкулі».
Метою оголошення цих картелів і транснаціональних організацій терористичними є захист нашої держави, американського народу і нашої півкулі, — зазначили у Держдепі. — Це означає припинення кампаній насильства і терору, які проводять ці злочинні угруповання як у Сполучених Штатах, так і на міжнародному рівні.
У Держдепі наголосили, що це рішення надасть правоохоронним органам додаткові інструменти, щоб зупинити ці угруповання.