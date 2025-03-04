Трамп ввел новые 25% пошлины для Мексики и Канады

https://racurs.ua/n204525-tramp-vvel-novye-25-poshliny-dlya-meksiki-i-kanady.html

Ракурс

Сполучені Штати ввели в дію нові 25% мита на експорт з двох своїх найбільших торгових партнерів — Мексики та Канади.

Цей крок, який набирає чинності 4 березня, ухвалений попри докази того, що сусідні країни обмежили нелегальну міграцію та потік наркотиків у США, як того вимагав президент Дональд Трамп.

Раніше «Ракурс» писав, що відсьогодні набули чинності нові мита президента США Дональда Трампа на імпорт з Китаю — ідеться про подвоєння мит на китайські товари з 10% до 20%.

За даними західних медіа, це спричинило нову торговельну війну з трьома найбільшими торговельними партнерами США.

Тарифні заходи, які можуть перекреслити майже 2,2 трлн дол. у двосторонній річній торгівлі США, були введені через кілька годин після того, як Трамп заявив, що ці три країни не доклали достатніх зусиль для зупинення потоку смертельного опіоїду фентанілу та хімічних речовин-прекурсорів до США.

Як пише CNN, про заходи у відповідь вже оголосили Китай та Канада. Очікується, що президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також оголосить про свою відповідь пізніше 4 лютого.