Трамп похизувався, що склав когнітивний тест

https://racurs.ua/ua/n205522-tramp-pohyzuvavsya-scho-sklav-kognityvnyy-test.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, повідомив, що він пройшов когнітивний тест та похизувався тим, що відповів правильно на всі запитання.

Я думаю, що я добре впорався. Я відчував, що у дуже хорошій формі — добре серце, душа в порядку. Я хотів трохи відрізнятися від Байдена. Я проходив когнітивний тест, по-моєму, чотири рази і в мене не було нічого неправильного. Це те, чого хоче американський народ.

Повний звіт про його медичне обстеження буде опубліковано 13 квітня.

Історія питання

Трамп додав, що раніше неодноразово проходив когнітивні тести і завжди вирішував їх без помилок. Він також позитивно відгукнувся про свій загальний стан після медогляду:

Загалом я відчув, що перебуваю у дуже добрій формі. Хороше серце. Добра душа. Дуже добра душа. Він

В американській політиці є особливість: президенти час від часу розкривають інформацію про своє здоров’я. Цього не вимагає закон, але це стало своєрідним ритуалом, якого дотримуються всі глави американської держави, зазначає агенція dpa.

Особливий інтерес до звітів про медобстеження раніше виникав стосовно Байдена, оскільки до кінця його президентського терміну посилилися сумніви щодо його розумових здібностей. Як відомо, Байден відмовився від участі у виборах 2024 року за кілька місяців до голосування.

У 2021 році він став найстаршим президентом в історії США, вступивши на посаду у віці 78 років. Утім, тепер цю першість має Трамп, який теж став президентом у віці 78 років, але був на кілька місяців старшим за Байдена. У червні Трампу виповниться 79.

Трамп під час свого першого президентства у 2017−2021 роках теж наражався на сумніви у його розумовій адекватності та придатності до управління країною. Тоді він спробував їх розвіяти, пройшовши когнітивні випробування. У січні 2018 року він пройшов тест, який зазвичай застосовується для раннього виявлення деменції чи хвороби Альцгеймера. Тоді Трамп отримав максимальний результат — 30 із 30 балів — і дуже пишався цим. Раніше він називав себе «дуже стабільним генієм».