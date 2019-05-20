Дружина Зеленського одягла на інавгурацію ансамбль ручної роботи від українського дизайнера. Фото: прес-служба Зеленського

https://racurs.ua/ua/n122146-drujyna-zelenskogo-odyagla-na-inavguraciu-ansambl-ruchnoyi-roboty-vid-ukrayinskogo-dyzaynera-foto.html

Ракурс

Перша леді України Олена Зеленська для інавгурації президента Володимира Зеленського обрала ансамбль від українського бренду.

Loading...

Сукня та жакет з кейпом молочного кольору підготувала команда дизайнера Артема Климчука. Ансамбль ручної роботи із шовку та вовни від студії ARTEMKLIMCHUK поєднав у собі сучасну моду та мотиви українських традицій. Фото наряду першої леді з’явились у її новоствореній сторінці в Instagram.

Рукави сукні та кейпа були оформлені традиційною українською вишивкою в артизанальній техніці. У дизайні одягу адаптували анімалістичні та флористичні мотиви з килимів Полтавщини та Сумщини початку ХІХ сторіччя.

На кейпі помічені елементи символізму стародавнього Трипілля.

До одягу перша леді підібрала прикраси молодого українського ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry. Прикраси із жовтого золота були вручну виконані за індивідуальним замовленням для Олени Зеленської.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського.