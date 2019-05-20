Жена Зеленского надела на инаугурацию ансамбль ручной работы от украинского дизайнера. Фото: пресс-служба Зеленского

https://racurs.ua/n122146-jena-zelenskogo-nadela-na-inauguraciu-ansambl-ruchnoy-raboty-ot-ukrainskogo-dizaynera-foto.html

Ракурс

Первая леди Украины Елена Зеленская для инаугурации президента Владимира Зеленского выбрала ансамбль от украинского бренда.

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Платье и жакет с кейпом молочного цвета подготовила команда дизайнера Артема Климчука. Ансамбль ручной работы из шелка и шерсти от студии ARTEMKLIMCHUK соединил в себе современную моду и мотивы украинских традиций. Фото наряда первой леди появились на ее странице в Instagram.

Рукава платья и Кейпа были оформлены традиционной украинской вышивкой в ​​артизанальной технике. В дизайн одежды адаптировали анималистические и флористические мотивы с ковров Полтавщины и Сумщины начала XIX века.

На кейпе замечены элементы символизма древнего Триполья.

К одежде первая леди подобрала украшения молодого украинского ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry. Украшения из желтого золота были вручную выполненные по индивидуальному заказу для Елены Зеленской.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.