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Зеленский официально стал президентом Украины, скриншот трансляции
Зеленский официально стал президентом Украины (ФОТО)https://racurs.ua/n122108-zelenskiy-oficialno-stal-prezidentom-ukrainy-foto.htmlРакурс
Победитель президентских выборов Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Зеленский 20 мая в помещении парламента принял присягу на верность украинскому народу.
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После этого председатель Конституционного суда Наталья Шаптала объявила, что Зеленский принес присягу и вступил на пост главы государства.
Зеленский занял место в президентской ложе Рады, а в зал внесли официальные символы власти.
Председатель Центриизбиркома Татьяна Слипачук вручила новому президенту удостоверение главы государства, а глава Конституционного суда Наталья Шаптала вручила Зеленскому булаву, печать, знак президента и удостоверение президента.
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