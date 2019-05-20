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Зеленский официально стал президентом Украины, скриншот трансляции

Зеленский официально стал президентом Украины (ФОТО)

20 мая 2019, 10:28
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Победитель президентских выборов Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Зеленский 20 мая в помещении парламента принял присягу на верность украинскому народу.

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После этого председатель Конституционного суда Наталья Шаптала объявила, что Зеленский принес присягу и вступил на пост главы государства.

Зеленский официально стал президентом Украины

Зеленский занял место в президентской ложе Рады, а в зал внесли официальные символы власти.

Председатель Центриизбиркома Татьяна Слипачук вручила новому президенту удостоверение главы государства, а глава Конституционного суда Наталья Шаптала вручила Зеленскому булаву, печать, знак президента и удостоверение президента.

Источник: Ракурс


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