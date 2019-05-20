Зеленский официально стал президентом Украины, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n122108-zelenskiy-oficialno-stal-prezidentom-ukrainy-foto.html

Ракурс

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Зеленский 20 мая в помещении парламента принял присягу на верность украинскому народу.

Loading...

После этого председатель Конституционного суда Наталья Шаптала объявила, что Зеленский принес присягу и вступил на пост главы государства.

Зеленский занял место в президентской ложе Рады, а в зал внесли официальные символы власти.

Председатель Центриизбиркома Татьяна Слипачук вручила новому президенту удостоверение главы государства, а глава Конституционного суда Наталья Шаптала вручила Зеленскому булаву, печать, знак президента и удостоверение президента.