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Зеленський офіційно став президентом України, скріншот трансляції

Зеленський офіційно став президентом України (ФОТО)

20 тра 2019, 10:28
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Переможець президентських виборів Володимир Зеленський офіційно став президентом України. Зеленський 20 травня у приміщенні парламенту склав присягу на вірність українському народу.

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Після цього голова Конституційного суду Наталя Шаптала оголосила, що Зеленський склав присягу і вступив на пост глави держави.

Зеленський офіційно став президентом України

Зеленський зайняв місце у президентській ложі Ради, а до зали внесли офіційні символи влади.

Голова Центривиборчкому Тетяна Сліпачук вручила новому президенту посвідчення глави держави, а глава Конституційного суду Наталя Шаптала вручила Зеленському булаву, печатку, знак президента і посвідчення президента.

Зеленський офіційно став президентом України, фото — прес-служба Зеленського

Джерело: Ракурс


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