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Зеленський офіційно став президентом України, скріншот трансляції
Зеленський офіційно став президентом України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n122108-zelenskyy-oficiyno-stav-prezydentom-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський офіційно став президентом України. Зеленський 20 травня у приміщенні парламенту склав присягу на вірність українському народу.
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Після цього голова Конституційного суду Наталя Шаптала оголосила, що Зеленський склав присягу і вступив на пост глави держави.
Зеленський зайняв місце у президентській ложі Ради, а до зали внесли офіційні символи влади.
Голова Центривиборчкому Тетяна Сліпачук вручила новому президенту посвідчення глави держави, а глава Конституційного суду Наталя Шаптала вручила Зеленському булаву, печатку, знак президента і посвідчення президента.
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