Олександр Турчинов, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n122106-poroshenko-zvilnyv-turchynova-z-posady-sekretarya-rnbo-dokument.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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Відповідний указ № 297/2019 від 19 травня, опублікований на сайті Адміністрації президента.

Турчинов очолював РНБО з січня 2015 року. У відставку, у зв’язку з припиненням терміну повноважень Порошенка, котрий призначив його на цю посаду, Турчинов подав 17 травня.

Будучи секретарем РНБО Турчинов, зокрема, координував реформування оборонного сектору відповідно до стандартів ЄС та НАТО. Також він був ініціатором створення закону, згідно з яким замість Антитерористичної операції на Донбасі розпочалася операція Об'єднаних сил.

Нагадаємо, у своїй заяві від 17 травня Турчинов зауважив, що у зв’язку з російською агресією готовий продовжувати захищати Україну на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі.