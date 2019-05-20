Александр Турчинов, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n122106-poroshenko-uvolil-turchinova-s-doljnosti-sekretarya-snbo-dokument.html

Ракурс

секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Соответствующий указ № 297 / 2019 от 19 мая, опубликован на сайте Администрации президента.

Турчинов возглавлял СНБО с января 2015 года. В отставку, в связи с прекращением срока полномочий Порошенко, который назначил его на эту должность, Турчинов подал 17 мая.

Будучи секретарем СНБО Турчинов, в частности, координировал реформирование оборонного сектора в соответствии со стандартами ЕС и НАТО. Также он был инициатором создания закона, согласно которому вместо Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе началась операция Объединенных сил (ООС).

Напомним, в своем заявлении от 17 мая Турчинов отметил, что в связи с российской агрессией готов продолжать защищать Украину на военной службе в любом военном подразделении.