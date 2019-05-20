Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде, фото — Твиттер В.Кличко

https://racurs.ua/n122105-kak-goloborodko-klichko-priehal-na-inauguraciu-zelenskogo-na-velosipede-foto.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко Владимир Зеленский приехал на инаугурацию президента Украины на велосипеде.

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Кличко сообщил об этом 20 мая в Твиттере, отметив, что использовал двухколесного, чтобы прибыть на первую рабочую встречу, а затем приехал на нем в Раду.

Велосипед сегодня — самый удобный транспорт! — написал Кличко

Напомним, что центр Киева сегодня перекрыт из-за инаугурации президента. Движение транспорта ограничат до окончания мероприятий, связанных с церемонией.