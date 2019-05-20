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Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде, фото — Твиттер В.Кличко

Как Голобородько: Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (ФОТО)

20 мая 2019, 10:01
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Мэр Киева Виталий Кличко Владимир Зеленский приехал на инаугурацию президента Украины на велосипеде.

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Кличко сообщил об этом 20 мая в Твиттере, отметив, что использовал двухколесного, чтобы прибыть на первую рабочую встречу, а затем приехал на нем в Раду.

Велосипед сегодня — самый удобный транспорт! — написал Кличко

Кличко приехал на инаугурации Зеленского на велосипеде, фото — Твиттер Кличко

Напомним, что центр Киева сегодня перекрыт из-за инаугурации президента. Движение транспорта ограничат до окончания мероприятий, связанных с церемонией.

Кличко приехал на инаугурации Зеленского на велосипеде, фото — Твиттер Кличко

Источник: Ракурс


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