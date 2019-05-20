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Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді, фото — Твіттер Кличка

Наче Голобородько: Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді (ФОТО)

20 тра 2019, 10:01
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Міський голова Києва Віталій Кличко Володимир Зеленський приїхав на інавгурацію президента України на велосипеді.

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Кличко повідомив про це 20 травня у Твіттер, відзначивши, що використав двоколісного, щоб прибути на першу робочу зустріч, а згодом прибув на ньому до Ради.

Велосипед сьогодні — найзручніший транспорт! — написав Кличко

Кличко приїхав на інагурацію Зеленського на велосипеді, фото — Твіттер Кличка

Нагадаємо, що центр Києва сьогодні перекритий через інавгурацію президента. Рух транспорту обмежать до закінчення заходів, пов’язаних із церемонією.

Кличко приїхав на інагурацію Зеленського на велосипеді, фото — Твіттер Кличка

Джерело: Ракурс


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