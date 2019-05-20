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Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді, фото — Твіттер Кличка
Наче Голобородько: Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n122105-nache-goloborodko-klychko-pryyihav-na-inavguraciu-zelenskogo-na-velosypedi-foto.htmlРакурс
Міський голова Києва Віталій Кличко Володимир Зеленський приїхав на інавгурацію президента України на велосипеді.
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Кличко повідомив про це 20 травня у Твіттер, відзначивши, що використав двоколісного, щоб прибути на першу робочу зустріч, а згодом прибув на ньому до Ради.
Велосипед сьогодні — найзручніший транспорт! — написав Кличко
Нагадаємо, що центр Києва сьогодні перекритий через інавгурацію президента. Рух транспорту обмежать до закінчення заходів, пов’язаних із церемонією.
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