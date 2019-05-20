Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді, фото — Твіттер Кличка

https://racurs.ua/ua/n122105-nache-goloborodko-klychko-pryyihav-na-inavguraciu-zelenskogo-na-velosypedi-foto.html

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Міський голова Києва Віталій Кличко Володимир Зеленський приїхав на інавгурацію президента України на велосипеді.

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Кличко повідомив про це 20 травня у Твіттер, відзначивши, що використав двоколісного, щоб прибути на першу робочу зустріч, а згодом прибув на ньому до Ради.

Велосипед сьогодні — найзручніший транспорт! — написав Кличко

Нагадаємо, що центр Києва сьогодні перекритий через інавгурацію президента. Рух транспорту обмежать до закінчення заходів, пов’язаних із церемонією.