Інавгурація Зеленського: які вулиці перекрито (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n122107-inavguraciya-zelenskogo-yaki-vulyci-perekryto-spysok.htmlРакурс
Інавгурація Володимира Зеленського спричинила перекриття центральних вулиць у Києві, зокрема, урядового кварталу. Крім того, закривали на вхід станцію метро «Арсенальну», що розташована неподалік будівлі Верховної Ради.
З 6.00 ранку сьогоднішнього дня частково перекрили:
- проспект Бажана (відновили рух проспектом близько 10.00);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе;
- Дніпровський узвіз;
- алею Героїв Крут;
- вулицю Івана Мазепи;
- вулицю Михайла Грушевського;
- Паркову дорогу;
- вулицю Шовковичну;
- вулицю Круглоуніверситетську;
- вулицю Лютеранську;
- вулицю Городецького;
- вулицю Ольгінську;
- вулицю Інститутську;
- Кріпосний провулок;
- вулицю Липську;
- вулицю Садову;
- вулицю Пилипа Орлика;
- вулицю Академіка Богомольця.
Київський метрополітен перекривав на вхід станцію «Арсенальну» перед церемонією, щоб уникнути тисняви і скупчення людей. Наразі станція вже працює у звичайному режимі.
Інавгурація Зеленського стартувала о 10.00 у будівлі Верховної Ради. На церемонії присутні колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Серед іноземних гостей — президенти Грузії, Литви, Естонії та Угорщини.
Церемонія інавгурації у Раді, де Зеленський складе присягу на вірність українському народу, триватиме до 11.00. Потім відбудеться церемонія представлення командувачів видами Збройних сил України і підняття державного прапора. З 11.20 до 11.50 Зеленського вітатимуть очільники іноземних делегацій. З 12.00 новий президент прийматиме іноземних гостів із нагоди вступу на посаду.
«Ракурс» транслює церемонію інавгурації наживо.