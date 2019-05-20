Інавгурація Зеленського: які вулиці перекрито. Фото: прес-служба нового президента

https://racurs.ua/ua/n122107-inavguraciya-zelenskogo-yaki-vulyci-perekryto-spysok.html

Ракурс

Інавгурація Володимира Зеленського спричинила перекриття центральних вулиць у Києві, зокрема, урядового кварталу. Крім того, закривали на вхід станцію метро «Арсенальну», що розташована неподалік будівлі Верховної Ради.

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З 6.00 ранку сьогоднішнього дня частково перекрили:

проспект Бажана (відновили рух проспектом близько 10.00);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе;

Дніпровський узвіз;

алею Героїв Крут;

вулицю Івана Мазепи;

вулицю Михайла Грушевського;

Паркову дорогу;

вулицю Шовковичну;

вулицю Круглоуніверситетську;

вулицю Лютеранську;

вулицю Городецького;

вулицю Ольгінську;

вулицю Інститутську;

Кріпосний провулок;

вулицю Липську;

вулицю Садову;

вулицю Пилипа Орлика;

вулицю Академіка Богомольця.

Київський метрополітен перекривав на вхід станцію «Арсенальну» перед церемонією, щоб уникнути тисняви і скупчення людей. Наразі станція вже працює у звичайному режимі.

Інавгурація Зеленського стартувала о 10.00 у будівлі Верховної Ради. На церемонії присутні колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Серед іноземних гостей — президенти Грузії, Литви, Естонії та Угорщини.

Церемонія інавгурації у Раді, де Зеленський складе присягу на вірність українському народу, триватиме до 11.00. Потім відбудеться церемонія представлення командувачів видами Збройних сил України і підняття державного прапора. З 11.20 до 11.50 Зеленського вітатимуть очільники іноземних делегацій. З 12.00 новий президент прийматиме іноземних гостів із нагоди вступу на посаду.

«Ракурс» транслює церемонію інавгурації наживо.