Василь Грицак, фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n122104-ochilnyk-sbu-grycak-podav-u-vidstavku.html

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Керівник Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак подає на розгляд новообраному президентові України Володимиру Зеленському заяву про відставку.

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Про це йдеться в заяві Грицака, оприлюдненій прес-центром спецслужби.

Відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди, які пліч-о-пліч зі мною встали на захист України у найважчі дні російської збройної агресії, — наголошує Грицак.

За його словами, рапорти подаються у зв’язку з правом новообраного президента здійснити кадрові зміні в керівництві спецслужби.

Зазначається, що доки новообраний президент не вирішить питання щодо кадрових змін, чинне керівництво СБУ буде продовжувати виконувати свої обов’язки.

Грицак, посилаючись на оцінки з боку західних партнерів України, зазначає, що за час російської агресії загинули 27 співробітників його відомства, проте СБУ за рівнем професіоналізму «вже відповідає кращим спецслужбам світу».

Водночас він зауважив, що рапорт написав із важким серцем.

Так само як всі інші, переживаю за майбутнє Служби і держави, бачу як піднімає голову проросійський реваншизм в Україні, — наголошує очільник СБУ.

Нагадаємо, 17 травня у відставку подав перший заступник голови СБУ генерал-полковник Павло Демчина, котрий очолював Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.