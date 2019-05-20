Інавгурація Зеленського відбувається у Києві, фото — Слово і Діло

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Ракурс

У сесійній залі Верховної Ради та Маріїнському палаці у понеділок, 20 травня, відбувається інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

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Відповідно до плану церемонії, який 20 травня оприлюднила прес-служба Зеленського, о 10.00 розпочнеться урочисте засіданні Ради, на якому новий глава держави складатиме присягу українському народові.

Від 11.05 до 11.20 у Маріїнському палаці, що поруч із Радою, відбудеться церемонія представлення командувачів видами Збройних Сил України і церемонія підняття державного прапора.

Згодом (11.20 −11.50) Зеленський з дружиною Оленою вітатимуть у палаці глав іноземних делегацій. Там таки до 13.30 відбудеться урочисте прийняття для глав іноземних делегацій.

Після цього Зеленський переїде в Адміністрацію президента, що на вулиці Банковій, і до вечора проводитиме двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій.

Нагадаємо, що 19−20 травня у Києві у зв’язку із проведенням інавгурації перекрито чимало вулиць.

Володимир Зеленський переміг на виборах президента України 2019 року Петра Порошенка у результаті двох турів голосування (31 березня і 21 квітня) й очолюватиме країну впродовж наступних п’яти років.