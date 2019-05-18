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Ракурс
У день інавгурації Зеленського в Києві перекриють 20 вулиць, фото — videoprobki.ua

У день інавгурації Зеленського в Києві перекриють 20 вулиць (СПИСОК, КАРТА)

18 тра 2019, 16:01
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У день інавгурації переможця президентських виборів Володимира Зеленського в Києві перекриють чи обмежать рух на 20-ти вулицях.

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В Патрульній поліції столиці повідомили, що це пов’язано із безпекою заходу і, зокрема, перебуванням в Києві іноземних делегацій.

У поліції попереджають про обмеження руху автотранспорту 20 травня з 6.00. Воно триватиме до завершення заходів.

У день інавгурації Зеленського в Києві перекриють 20 вулиць, карта — Поліція Києва

У день інавгурації Зеленського в Києві перекриють 20 вулиць, карта — Поліція Києва

Список ділянок вулиць, які будуть перекриті:

  1. проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
  2. Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
  3. Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
  4. Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги;
  5. алея Героїв Крут — від площі Андрія Первозваного до площі Слави;
  6. вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро «Арсенальна»;
  7. вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;
  8. Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;
  9. вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
  10. вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
  11. вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
  12. вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгинської;
  13. вулиця Ольгинська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
  14. вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
  15. Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
  16. вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
  17. вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
  18. вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
  19. вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичної.

Нагадаємо, що інавгурацію Зеленського Рада призначила на понеділок, 20 травня. Вона відбудеться о 10.00 у сесійній залі парламенту. Рада обирала дату з-поміж кількох можливих.

Джерело: Ракурс


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