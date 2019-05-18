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У день інавгурації Зеленського в Києві перекриють 20 вулиць, фото — videoprobki.ua
У день інавгурації Зеленського в Києві перекриють 20 вулиць (СПИСОК, КАРТА)https://racurs.ua/ua/n122063-u-den-inavguraciyi-zelenskogo-v-kyievi-perekryut-20-vulyc-spysok-karta.htmlРакурс
У день інавгурації переможця президентських виборів Володимира Зеленського в Києві перекриють чи обмежать рух на 20-ти вулицях.
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В Патрульній поліції столиці повідомили, що це пов’язано із безпекою заходу і, зокрема, перебуванням в Києві іноземних делегацій.
У поліції попереджають про обмеження руху автотранспорту 20 травня з 6.00. Воно триватиме до завершення заходів.
Список ділянок вулиць, які будуть перекриті:
- проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
- Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
- Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
- Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги;
- алея Героїв Крут — від площі Андрія Первозваного до площі Слави;
- вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро «Арсенальна»;
- вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;
- Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;
- вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
- вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
- вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
- вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгинської;
- вулиця Ольгинська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
- вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
- Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
- вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
- вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
- вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
- вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичної.
Нагадаємо, що інавгурацію Зеленського Рада призначила на понеділок, 20 травня. Вона відбудеться о 10.00 у сесійній залі парламенту. Рада обирала дату з-поміж кількох можливих.
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