Дата інавгурації Зеленського: Верховна Рада нарешті обрала день

https://racurs.ua/ua/n121972-inavguraciya-zelenskogo-verhovna-rada-zatverdyla-datu.html

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Дату інавгурації Зеленського на сьогоднішньому пленарному засіданні затвердила Верховна Рада. Парламентарі спочатку розглянули сім запропонованих проектів постанов, де вказувалися різні дати проведення урочистого засідання ВР.

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Згідно з голосуванням народних обранців, інавгурація новообраного президента відбудеться 20 травня о 10.00. За постанову № 10272, яку запропонував депутат Віталій Купрій, віддали голоси 315 нардепів.

Натомість дві постанови, які пропонували провести процедуру 19 травня, необхідної кількості голосів не набрали.

Напередодні голосування за проекти постанов представник «Народного фронту» заявив, що його фракція голосуватиме за інавгурацію Зеленського 20 травня. Нардеп від «Самопомочі» Березюк повідомив, що його фракція підтримує проведення урочистої церемонії 19 травня. Новинський від «Опозиційного блоку» також зазначив, що його фракція голосуватиме за всі проекти постанов щодо інавгурації Зеленського. Ляшко також закликав якнайшвидше провести інавгурацію й сказав, що його нардепи підтримують всі проекти постанов.

Нагадаємо, 15 травня регламентний комітет Ради розглянув сім проектів постанов щодо дати інавгурації Володимира Зеленського і рекомендував парламенту визначатися шляхом голосування по кожному з них.

Проектами постанов пропонувалося провести інавгурацію Зеленського з 17 травня до кінця місяця. Наприклад, нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога та Сергій Каплін у своїх проектах пропонували провести урочисту церемонію 19 травня, парламентар Віталій Купрій 20 і 26 травня, а Володимир Курінний — 17 травня. Водночас, нардеп Андрій Тетерук заявив, що «Народний фронт» та ще кілька депутатських сил пропонують провести інавгурацію 28 травня.

Раніше новообраний президент наголосив, що інавгурація має відбутися 19 травня. Однак, дату проведення урочистого заходу ще не призначили.