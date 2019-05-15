Інавгурація Зеленського: комітет рекомендував Раді розглянути усі сім постанов

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Регламентний комітет Верховної Ради розглянув сім проектів постанов щодо дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і рекомендував парламенту визначатися шляхом голосування по кожному з них.

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Проектами постанов пропонувалося провести інавгурацію Зеленського з 17 травня до кінця місяця. Наприклад, нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога та Сергій Каплін у своїх проектах пропонували провести урочисту церемонію 19 травня, парламентар Віталій Купрій 20 і 26 травня, а Володимир Курінний — 17 травня. Водночас, нардеп Андрій Тетерук заявив, що «Народний фронт» та ще кілька депутатських сил пропонують провести інавгурацію 28 травня.

Раніше новообраний президент наголосив, що інавгурація має відбутися 19 травня. Однак, дату проведення урочистого заходу ще не призначили.

Нагадаємо, 13 травня під час погоджувальної ради в парламенті глава фракції БПП Артур Герасимов заявив, що чинний голова держави Петро Порошенко готовий передати владу