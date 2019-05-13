Інавгурація Зеленського: Парубій, Надія Савченко та БПП озвучили свої позиції

https://racurs.ua/ua/n121857-parubiy-zvynuvatyv-obiednannya-za-zelenskogo-v-dyskredytaciyi-rady-a-nadiya-savchenko-ta-bpp.html

Ракурс

Дату інавгурації Зеленського на сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради парламенту обговорювали очільники політичних фракцій. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій на початку засідання заявив, що після розгляду першого законопроекту він пропонуватиме парламентарям розглянути та відхилити постанови, що стосуються мовного закону.

А потім продовжити розгляд питань паливно-енергетичного комплексу…, — додав Парубій.

Разом з тим він уточнив, що цього тижня Рада має розглянути питання визначення дати інавгурації Зеленського.

Деякі нардепи почали вигукувати заклики щодо необхідності першочергового обговорення питання інавгурації Зеленського. Наприклад, депутат Надія Савченко заявила, що вона є двічі репресованою в Україні та Росії, і не бачить проблеми в проведенні урочистої церемонії приведення до присяги новообраного президента 19 травня у день пам’яті жертв політичних репресій. Також лунали подібні вигуки й від інших нардепів.

Ці люди, які очолюють міжфракційне об'єднання «За Зеленського» сьогодні дискредитують український парламент, — заявив на це Парубій.

Також на погоджувальній раді ВР виступив глава фракції БПП Артур Герасимов.

Порошенко готовий передати владу у будь-який момент і не заперечує жодної дати… Сьогодні це повна відповідальність парламенту, а не президента, — заявив Герасимов.

За його словами, спочатку необхідно пройти усі регламентні процедури щодо мовного закону (відхилити блокувальні постанови, подані противниками законопроекту), а також розглянути питання, що стосуються ПЕК та реформи парламенту.

Ми повністю підтримуємо розгляд питань ПЕК і реформи парламенту. Серед євроінтеграційних законів — маємо підтримати вже цього тижня № 8371 та № 8372. Також просимо підтримати законопроекти щодо ЖКГ № 1088, 9406 та 10237. Окрему увагу варто приділити питанням діджиталізації країни, — резюмував Герасимов.

Нагадаємо, станом на 10 травня до Верховної Ради було внесено п’ять постанов щодо дати проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Верховній Раді пропонується розглянути три дати інавгурації: 19, 20 травня, а також 1 червня. Раніше Зеленський провів зустріч з главами фракцій ВР. Новообраний президент наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня.