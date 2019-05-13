Садовий торгується із Зеленським, пропонуючи підтримати його дату інавгурації, фото — Politeca

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Ракурс

Народні депутати від «Самопомочі» готові проголосувати за 19 травня як дату інавгурації Володимира Зеленського в обмін на виконання кількох умов.

Очільник партії «Самопоміч» Андрій Садовий готовий підтримати цю дату, а також дострокові вибори до Верховної Ради. Про це він повідомив «Українській правді».

В обмін на ці рішення Садовий вимагає в команди Зеленського змінити закон про вибори і ліквідувати депутатську недоторканність.

Ці завдання є пріоритетними для партії. Реально коаліція відсутня і це всі розуміють. Але на нові вибори варто йти з новими виборчими правилами, — заявив він.

Зміна закону про вибори, на думку Садового, передбачає запровадження відкритих списків і ліквідацію мажоритарної системи. Крім того, він заявив, що «Самопоміч» підтримає ту дату інаугурації, яку запропонує Зеленський.

Нагадаємо, що 11 травня Садового ще на три роки переобрали керівником партії «Самопоміч». Відповідне рішення делегати партійного з’їзду підтримали у зв’язку із закінченням попереднього терміну повноважень лідера.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на парламентські вибори 2019 року «Самопоміч» піде самостійно і не планує об'єднання з іншими політичними силами. Очільник «Самопомочі» уточнив, що з лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком він не обговорював об'єднання зусиль на парламентських виборах. Саме на користь Гриценка Садовий незадовго до першого туру президентських виборів зняв свою кандидатуру.