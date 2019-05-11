Андрій Садовий знову лідер партії «Самопоміч». Фото: Об'єднання Самопоміч у Facebook

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Андрій Садовий, мер міста Львова, ще найближчі три роки очолюватиме партію «Самопоміч».

Лідером цієї політичної сили Садового переобрали 11 травня на з’їзді партії. Відповідне рішення делегати партійного з’їзду підтримали у зв’язку із закінченням попереднього терміну повноважень лідера. Про це повідомила прес-служба «Самопомочі».

Я не обіцяю вам легкої перемоги. Я обіцяю вам, що я буду чесним і зроблю максимум, буду працювати на всі 100%. Але це має бути спільна робота заради спільної перемоги, бо тільки спільні перемоги дають драйв і енергію, — заявив Садовий своїм однопартійцям.

Лідер партії зазначив, що готовий очолити список політичної сили на майбутніх виборах до Верховної Ради та боротися за посаду прем'єр-міністра. Садовий запевнив, що понад 80% парламентського списку «Самопомочі» складатимуть нові обличчя.

Крім того, сьогодні оновили склад політради. До неї увійшли Андрій Садовий, голова виконавчого комітету «Самопомочі» Олег Лаврик, народні депутати Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сироїд та Тетяна Острікова. Також членами політради обрано керівників обласних організацій «Самопомочі» Богдана Станіславського, Юрія Акуленка, мера Скадовська Олександра Яковлєва та директора департаменту комунікацій Остапа Процика.

Нагадаємо, на парламентські вибори 2019 року партія «Самопоміч» піде самостійно і не планує об'єднання з іншими політичними силами. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що не обговорював із лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком об'єднання зусиль на виборах до Верховної Ради. Як відомо, Садовий незадовго до першого туру президентських виборів зняв свою кандидатуру на користь Гриценка.