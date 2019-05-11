Андрей Садовый снова лидер партии «Самопомощь». Фото: Объединение Самопомощь в Facebook

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Андрей Садовый, мэр города Львова, еще ближайшие три года будет возглавлять партию «Самопомощь».

Лидером этой политической силы Садового переизбрали 11 мая на съезде партии. Соответствующее решение делегаты партийного съезда поддержали в связи с окончанием предыдущего срока полномочий лидера. Об этом сообщила пресс-служба «Самопомощи».

Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть совместная работа ради общей победы, потому что только общие победы дают драйв и энергию, — заявил Садовый своим однопартийцам.

Лидер партии заявил, что готов возглавить список политической силы на будущих выборах в Верховную Раду и бороться за пост премьер-министра. Садовый заверил, что более 80% парламентского списка «Самопомощи» будут новые лица.

Кроме того, сегодня обновили состав политсовета. В него вошли Андрей Садовый, председатель исполнительного комитета «Самопомощи» Олег Лаврик, народные депутаты Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова. Также членами политсовета избрали руководителей областных организаций «Самопомощи» Богдана Станиславского, Юрия Акуленка, мэра Скадовска Александра Яковлева и директора департамента коммуникаций Остапа Процика.

Напомним, на парламентские выборы 2019 года партия «Самопомощь» пойдет самостоятельно и не планирует объединение с другими политическими силами. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не обсуждал с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко объединение усилий на выборах в Верховную Раду. Как известно, Садовый незадолго до первого тура президентских выборов снял свою кандидатуру в пользу Гриценко.