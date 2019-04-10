Лидеры «Самопомощи» Соболев и Семенченко объяснили, почему вышли из партии

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Ракурс

Народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году в Верховную Раду по спискам объединения «Самопомощь», объявили о выходе из партии.

Соболев подписал соответствующее заявление, а Семенченко сделает это в ближайшее время, сообщила 10 апреля пресс-служба фракции «Самопомощь».

Соболев в Фейсбук сообщил, что он не выходит из фракции, но на следующие парламентские выборы вместе с этой партией не пойдет. Депутат уточнил, что не будет поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко.

Во вторник, 9 апреля, о возможном выходе части депутатов из фракции «Самопомощь» сообщал партийный лидер Андрей Садовый. В Фейсбук он написал, что причиной этого является желание политиков определиться со своим будущим в условиях, когда «парламент доживает последние месяцы». Вчера в «Самопомощи» не назвали нардепов, желающих покинуть фракцию.

Садовый предполагал, что «Самопомощь» ожидает «непростая внутренняя перегруппировка».

«Далее пойдут те, для кого это действительно дело жизни», — прокомментировал Садовый выход из партии известных политиков.

В начале этого года «Ракурс» сообщал, что народный депутат Семенченко находился в Грузии по личным делам, но пользовался дипломатическим паспортом. Информацией о визите Семенченко в Грузию с дипломатическим паспортом заинтересовались в Верховной Раде после распространения в СМИ данных о задержании шестерых граждан Украины во время спецоперации — их заподозрили в противоправном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.