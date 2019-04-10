России выдадут подозреваемого в убийстве журналиста Пола Хлебникова. Фото: MIGnews.com

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Украина выдаст Российской Федерации подозреваемого в убийстве главного редактора российского представительства журнала Forbes Пола Хлебникова Магомеда Дукузова.

Генеральная прокуратура приняла решение выдать подозреваемого с отсрочкой. Магомед Дукузов обвиняется в совершении преступления на территории Украины, его дело сейчас рассматривает суд. Об этом сообщают УНН со ссылкой на ГП.

Журналисты спросили представителей Генпрокуратуры и о судьбе 22 человек, которых Киев якобы хочет передать Москве. В ведомстве отметили, что каждый случай является индивидуальным и, если Украина выдала гражданина другой стране, это свидетельствует о том, что судебные процессы в отношении этого человека в государстве завершены и решение вступило в законную силу.

Как известно, американского журналиста Пола Хлебникова убили в 2004 году вблизи редакции журнала Forbes в Москве. Российские следователи обвинили в заказе убийства чеченского полевого командира Хож-Ахмед Нухаев, у него Хлебников в свое время брал интервью. Чеченцев Фаила Садретдинова, Казбека Дукузова (брата Магомеда Дукузова) и Мусу Вахаев правоохранители называли исполнителями преступления.

Присяжные оправдали вышеуказанных лиц в 2006 году, но Верховный суд России отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. К тому времени Казбек Дукузов и Муса Вахаев уже исчезли. Садретдинов получил тюремный срок в другом деле и вышел на свободу в 2011 году.

Напомним, в 2018 году Украина выдала Турции очередного сообщника государственного переворота 2016 года — Юсуфа Инана. Этот человек является одним из функционеров организации Фетуллаха Гюлена, который подозревается Анкарой в организации госпереворота.