Росії видадуть підозрюваного у вбивстві журналіста Пола Хлєбнікова. Фото: MIGnews.com

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Україна видасть Російській Федерації підозрюваного у вбивстві головного редактора російського представництва журналу Forbes Пола Хлєбнікова Магомеда Дукузова.

Генеральна прокуратура ухвалила рішення видати підозрюваного з відтермінуванням. Магомед Дукузов обвинувачується у вчиненні злочину на території України, його справу наразі розглядає суд. Про це повідомляють УНН із посиланням на ГП.

Журналісти запитали представників Генпрокуратури й щодо долі 22 осіб, яких Київ начебто хоче передати Москві. У відомстві відзначили, що кожен випадок є індивідуальним і, якщо Україна видала громадянина іншій країні, це свідчить про те, що судові процеси щодо цієї людини у державі завершені і рішення вступило в законну силу.

Як відомо, американського журналіста Пола Хлєбнікова вбили в 2004 році поблизу редакції журналу Forbes в Москві. Російські слідчі звинуватили у замовленні вбивства чеченського польового командира Хож-Ахмед Нухаєв, в нього Хлєбніков свого часу брав інтерв’ю. Чеченців Фаіла Садретдінова, Казбека Дукузова (брата Магомеда Дукузова) та Мусу Вахаєв правоохоронці називали виконавцями злочину.

Присяжні виправдали вищевказаних осіб в 2006 році, але Верховний суд Росії скасував цей вирок і направив справу на новий розгляд. На той час Казбек Дукузов і Муса Вахаєв вже зникли. Садретдінов отримав тюремний строк у іншій справі та вийшов на волю в 2011 році.

Нагадаємо, в 2018 році Україна видала Туреччині чергового спільника державного перевороту 2016 року — Юсуфа Інана. Ця особа є одним із функціонерів організації Фетуллаха Гюлена, який підозрюється Анкарою в організації держперевороту.