Лідери «Самопомочі» Соболєв та Семенченко пояснили, чому вийшли з партії

https://racurs.ua/ua/n120560-lidery-samopomochi-soboliev-ta-semenchenko-poyasnyly-chomu-vyyshly-z-partiyi.html

Ракурс

Народні депутати Єгор Соболєв та Семен Семенченко, які були обрані у 2014 році до Верховної Ради за списками об'єднання «Самопоміч», оголосили про вихід з партії.

Соболєв підписав відповідну заяву, а Семенченко повідомив, що зробить це найближчим часом, повідомила 10 квітня прес-служба фракції «Самопомочі».

Соболєв у Фейсбук повідомив, що він не виходить з фракції, але на наступні парламентські вибори разом з цією партією не піде. Депутат уточнив, що не підтримуватиме ані Володимира Зеленського, ані Петра Порошенка.

У вівторок, 9 квітня, про ймовірний вихід частини депутатів із фракції «Самопоміч» повідомляв партійний лідер Андрій Садовий. У Фейсбук він написав, що причиною цього є бажання політиків визначитися зі своїм майбутнім в умовах, коли «парламент доживає останні місяці». Учора в «Самопомочі» не назвали нардепів, які хочуть залишити фракцію.

Садовий припускав, що «Самопоміч» очікує «непросте внутрішнє перегрупування».

«Далі підуть ті, для кого це дійсно справа життя», — прокоментував Садовий вихід з партії відомих політиків.

На початку цього року «Ракурс» повідомляв, що народний депутат Семенченко перебував у Грузії в особистих справах, але користувався дипломатичним паспортом. Інформацією про візит Семенченка до Грузії з дипломатичним паспортом зацікавилися у Верховній Раді після розповсюдження у ЗМІ даних про затримання шістьох громадян України під час спецоперації — їх запідозрили у протиправному придбанні та зберіганні зброї, боєприпасів і вибухівки.