Зеленский планирует пересмотреть последние кадровые решения Порошенко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n121818-zelenskiy-peresmotrit-poslednie-naznacheniya-poroshenko-daniluk.html

Ракурс

Владимир Зеленский, избранный президент Украины, планирует пересмотреть все последние кадровые ротации Петра Порошенко, поэтому чиновники могут не задержаться на новой работе.

Команда Зеленского отслеживает все назначения, что осуществлены Петром Порошенко в его последние дни на посту президента. Об этом заявил советник Зеленского и экс-министр финансов Александр Данилюк в интервью LIGA.net.

Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные администрацией, которая уходит, в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется «доживать по-новому», — отметил он.

По словам Данилюка, представители нового президента сейчас сотрудничают с Центром противодействия коррупции и другими общественными организациями, обсуждают последние назначения Порошенко. Советник Зеленского также добавил, что новый глава государства перезапустит набор судей Верховного суда, которых недавно назначил Порошенко.

Ранее сообщалось, что план работы новоизбранного президента Владимира Зеленского готов на 95%. В команде Зеленского заявили, что в первые 100 дней борьба с коррупцией является приоритетной задачей нового президента.

Напомним, 7 мая президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардии Украины, а 6 мая назначил генерала-лейтенанта Александра Сирського на должность командующего Объединенных сил.