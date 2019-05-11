Советник Зеленского рассказал о плане на первые 100 дней работы президента. Фото: Рубрика

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План работы новоизбранного президента Владимира Зеленского готов на 95%.

Сейчас команда Зеленского разрабатывает план на первые 100 дней, решает вопросы, связанные с международными встречами и занимается планировкой карты визитов избранного главы государства. Об этом в интервью Лига.net заявил советник Зеленского Александр Данилюк, ранее занимавший должность министра финансов.

По словам Данилюка, в первые 100 дней борьба с коррупцией является приоритетной задачей нового президента. Зеленский также планирует перезапустить работу антикоррупционных ведомств и «навести порядок в судебной системе» — запустить набор и аттестацию судей.

Представитель команды Зеленского уверяет, что новый президент также планирует реформировать Службу безопасности Украины и создать новое ведомство — Службу финансовых расследований, которая заберет часть функций в СБУ и Национальной полиции. У Зеленского подчеркивают необходимость ликвидации Налоговой милиции.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом заявлял, что приоритет новой власти — это не только победа над коррупцией в Украине, но и деолигархизация средств массовой информации и демонополизация энергетики.