Оккупанты усиливают меры по русификации ОРДЛО

https://racurs.ua/n121808-boevikam-v-ordlo-prikazano-obyazatelno-poluchit-rossiyskie-pasporta-minoborony.html

Ракурс

Боевикам расположенных в Донецке и Луганске 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ доведено распоряжение российского командования об обязательности получения гражданства страны-агрессора.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В Минобороны отмечают усиление оккупантами мероприятий по русификации населения временно оккупированных территорий востока Украины.

Так, в СМИ на оккупированных территориях массово распространяются объяснения относительно условий и правил получения российских паспортов, также происходит рассылка соответствующих информационных СМС.

Отмечается, что оккупационные власти вводят дополнительные ограничения относительно пересечения неконтролируемого Киевом участка украино-российской границы. Эти ограничения прежде всего касаются боевиков и сотрудников так называемых правоохранительных органов и оккупационных администраций.

Этим категориям лиц пересекать границу разрешается только в случае служебной командировки с предварительным информированием российской стороны. В других случаях осуществляется тщательный осмотр и в большинстве случаев во въезде на территорию России отказывают.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Впоследствии донецкие боевики опубликовали пояснение относительно того, в какую сумму обойдется получение российского гражданства.