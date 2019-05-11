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Ракурс
Оккупанты усиливают меры по русификации ОРДЛО

Боевикам в ОРДЛО приказано обязательно получить российские паспорта — Минобороны

11 мая 2019, 15:28
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Боевикам расположенных в Донецке и Луганске 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ доведено распоряжение российского командования об обязательности получения гражданства страны-агрессора.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В Минобороны отмечают усиление оккупантами мероприятий по русификации населения временно оккупированных территорий востока Украины.

Так, в СМИ на оккупированных территориях массово распространяются объяснения относительно условий и правил получения российских паспортов, также происходит рассылка соответствующих информационных СМС.

Отмечается, что оккупационные власти вводят дополнительные ограничения относительно пересечения неконтролируемого Киевом участка украино-российской границы. Эти ограничения прежде всего касаются боевиков и сотрудников так называемых правоохранительных органов и оккупационных администраций.

Этим категориям лиц пересекать границу разрешается только в случае служебной командировки с предварительным информированием российской стороны. В других случаях осуществляется тщательный осмотр и в большинстве случаев во въезде на территорию России отказывают.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Впоследствии донецкие боевики опубликовали пояснение относительно того, в какую сумму обойдется получение российского гражданства.

Источник: Ракурс


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