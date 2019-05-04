Украинский паспорт улучшил свою позицию в мировом рейтинге, фото — Твиттер П.Порошенко

https://racurs.ua/n121544-komu-rossiyskoe-grajdanstvo-ukrainskiy-pasport-uluchshil-svou-poziciu-v-mirovom-reytinge.html

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Украинский паспорт значительно опережает российский по возможности путешествовать по миру.

Об этом свидетельствует новый мировой рейтинг Passport Index 2019.

Так, украинцы могут посетить без визы 133 страны: 91 без визы вообще и 41 — с получением визы по прибытию в страну. Виза потребуется украинцам для поездок в 66 стран мира.

Украина в рейтинге занимает 24 место, которое разделяет с Мавританией и Парагваем. Для сравнения — Россия и Грузия находятся на 37-м месте. Граждане этих государств могут без виз посещать 117 стран. Молдова на 40-м месте, у нее действует режим безвизовых поездок со 113 странами. Беларусь оказалась на 54 месте (безвиз с 80 странами).

«Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», — написал по этому поводу действующий глава государства Петр Порошенко в Твиттер.

Напомним, что в апреле РФ инициировала упрощенный режим выдачи своих паспортов украинским гражданам из ОРДЛО. В Украине заявили, что без проблем смогут получить списки украинских граждан, которые получат российские паспорта.