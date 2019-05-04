Двукратная олимпийская чемпионка Семеня отказалась снижать уровень тестостерона, фото — Reuters

https://racurs.ua/n121543-dvukratnaya-olimpiyskaya-chempionka-semenya-otkazalas-snijat-uroven-testosterona.html

Ракурс

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня заявила, что не собирается снижать уровень тестостерона, чтобы соответствовать новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Весь мир сомневается — женщина она или мужчина.

Ее слова приводит The Mirror.

«Черт побери, нет! Я никуда не пойду. О меня было много споров, но это ничего не меняет. Бог решил, чтобы я начала карьеру, он же ее и закончит. Никто не помешает мне бегать», — заявила Семеня.

Она дважды побеждала на Олимпиаде. Но весь мир сомневается — женщина она или мужчина. В феврале IAAF предложила спортсменам с особенностями полового развития медикаментозно занижать уровень тестостерона. Семеня не согласилась с этими условиями и обратилась в Спортивный арбитражный суд. CAS не удовлетворил иск спортсменки.

Новые правила должны вступить в силу 8 мая и будут обязательными для допуска к следующему чемпионату мира. Он состоится в Катаре (Доха) осенью этого года.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложение и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.