Зеленский настаивает на своей инаугурации 19 мая, скриншот из фильма "Слуга народа"

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Победитель президентских выборов Владимир Зеленский предложит депутатам Верховной Рады проголосовать за проведение инаугурации 19 мая.

Об этом он рассказал журналистам во время брифинга возле Верховной Рады 4 мая.

«Это самый главный вопрос, и мы с него начнем», — заявил он в здании парламента.

В Раду Зеленский пришел для консультации со спикером Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций.

Ранее в Верховную Раду был внесен законопроект, в котором содержится дата инаугурации — 19 мая. Проведение церемонии ранее 27 мая позволяет избранному президенту распустить парламент, чего он не исключал в одном из своих выступлений.

Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявлял, что у новоизбранного президента будет сохраняться возможность распустить Верховную Раду до 14 июня, а не до 27 мая, как считает ряд экспертов.