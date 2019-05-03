Инаугурацию Зеленского могут провести 19 мая. Фото: Today

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Ракурс

Инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского предлагают провести 19 мая.

Проект постановления передали в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Постановление № 10270 «О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая» было получено парламентом сегодня.

Полного текста пока нет, однако известно, что его передали на рассмотрение комитету по вопросам правовой политики и правосудия.

Внесение постановления инициировал депутат Сергей Мищенко.

Как известно, ранее планировалось рассмотреть назначение даты инаугурации в течение первой пленарной недели, которая стартует 14 мая. Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

Владимир Зеленский опередил действующего президента Украины Петра Порошенко с отрывом — 73.22% против 24.45%. Во втором туре президентских выборов приняли участие почти 18,5 млн граждан.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня результаты выборов президента Украины опубликовали в газете Верховной Рады «Голос Украины».