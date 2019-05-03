Результаты выборов опубликовали в «Голосе Украины». Фото: Прямий

https://racurs.ua/n121489-rezultaty-vyborov-prezidenta-opublikovali-v-golose-ukrainy-dokument.html

Ракурс

Официальные результаты выборов президента Украины 3 мая опубликовали в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Указывается, что во втором туре президентских выборов победил Владимир Зеленский. Результаты выборов ранее объявила Центральная избирательная комиссия. Об этом говорится на страницах официальной газеты украинского парламента.

Отмечается, что новоизбранный президент вступает на пост не позднее, чем за 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Новый глава государства должен присягнуть народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов из территориальных округов. Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко со значительным отрывом — 73.22% против 24.45%. Таким образом победитель второго тура на 48,77% набрал больше голосов действующего президента. Во втором туре президентских выборов приняли участие почти 18,5 млн граждан.

В конце апреля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором обвинил Центризбирком в затягивании оглашения результатов второго тура выборов президента. По мнению Зеленского, в результате он может потерять возможность распустить Верховную Раду, поскольку инаугурацию могут назначить на дату, более позднюю, чем 27 мая. В последние шесть месяцев действия полномочий парламента президент не имеет права его распускать.