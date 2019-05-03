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Ракурс
Учения противовоздушной обороны на Донбассе: впечатляющее видео с фронта, фото — Википедия

Учения противовоздушной обороны на Донбассе: впечатляющее видео с фронта

3 мая 2019, 09:21
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В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) состоялись тактические учения по противовоздушной обороне.

Украинское командование привлекло к ним дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны, сообщила 3 ​​мая пресс-служба ООС. Кроме того, чтобы максимально приблизить условия учений к боевым, в качестве противника выступили украинские военные летчики.

Главной целью учений было сладить работу по отработке воздушных целей и организации противовоздушной боя.

Украинская ПВО на Донбассе уничтожала условных нарушителей воздушного пространства, отражала удар противника, прикрывала подразделения при переходе в наступление, а также ликвидировала цели на предельно малых высотах.

Напомним, что в середине апреля этого года Украина проверила противовоздушную оборону в ответ на российские авиаучения в Ростовской области.

А в марте украинские военные провели учения тактической авиации в Азовском море. Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 совершили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил, которые вышли в поход.

Источник: Ракурс


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