Во время протестов в Венесуэле погибли четыре человека. Фото: APF

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Во время антиправительственных митингов в Венесуэле погибли уже четыре человека. Возросло и количество раненых. Более 300 человек получили травмы и повреждения, в том числе и от пуль.

Еще 240 человек, участвовавших в демонстрациях, были задержаны силовиками. Об этом сообщил председатель неправительственной организации «Венесуэльский криминальный форум» Альфредо Ромеро на собственной странице в Twitter.

Тем временем министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей страничке в Twitter призвал Государственный департамент США защитить посольство страны в Вашингтоне. По словам дипломата, Соединенные Штаты обязаны выполнить свои обязательства, так как являются подписантами Венской конвенции о дипломатических отношениях. Министр отметил, что Венесуэла охраняет здания Госдепа в Каракасе.

Ранее сообщалось, что на демонстрациях в Венесуэле погибли два человека, еще 25 получили ранения в столкновениях с силовиками.

Напомним, 1 мая в стране началась финальная часть «Операции Свобода», которая призвана устранить президента Николаса Мадуро от власти. Гуайдо призвал своих сторонников выходить на улицы. Он сообщил, что ему якобы удалось договориться с некоторыми частями вооруженных сил страны и они перешли на сторону протестующих.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро уже был готов сбежать на Кубу, а Вашингтон может подключить американскую армию к решению венесуэльского кризиса.