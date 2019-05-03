Під час протестів у Венесуелі загинули четверо осіб. Фото: APF

https://racurs.ua/ua/n121487-protesty-u-venesueli-kilkist-zagyblyh-demonstrantiv-zrosla.html

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Під час антиурядових мітингів у Венесуелі загинули вже четверо осіб. Зросла й кількість поранених. Понад 300 людей дістали травми й ушкодження, в тому числі й від куль.

Ще 240 осіб, які брали участь у демонстраціях, були затримали силовиками. Про це повідомив голова неурядової організації «Венесуельський кримінальний форум» Альфредо Ромеро на власній сторінці у Twitter.

Тим часом міністр зовнішніх справ Венесуели Хорхе Арреаса на власній сторінці в Twitter закликав Державний департамент США захистити посольство країни в Вашингтоні. За словами дипломата, Сполучені Штати зобов’язані виконати свої зобов’язання, так як є підписантами Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Міністр зазначив, що Венесуела охороняє будівлі Держдепу в Каракасі.

Раніше повідомлялося, що на демонстраціях у Венесуелі загинули двоє осіб, ще 25 дістали поранення в сутичках з силовиками.

Нагадаємо, 1 травня в країні почалася фінальна частина «Операції Свобода», яка покликана усунути президента Ніколаса Мадуро від влади. Гуайдо закликав своїх прихильників виходити на вулиці. Він повідомив, що йому нібито вдалося домовитися з деякими частинами збройних сил країни та вони перейшли на сторону протестувальників.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро вже був готовий втекти на Кубу, а Вашингтон готовий підключити американську армію до вирішення венесуельської кризи.