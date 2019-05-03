Українців, які стали громадянами РФ, можна буде визначити. Фото: Newsone

https://racurs.ua/ua/n121486-kyyiv-otrymaie-spysky-ukrayinciv-yaki-oformlyat-rosiyski-pasporty-mintot.html

Ракурс

Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти.

Київ не володіє спеціальними технічними засобами для того, щоб визначати громадян, які отримали друге громадянство. Однак, така інформація не засекречена в Російській Федерації. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак.

За його словами, законодавство Росії дозволяє мати друге та третє громадянство, але про це обов’язково треба інформувати органи влади.

«Тому я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю всі дані», — запевнив Гримчак.

Нагадаємо, 1 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про окремі категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Таким чином було спрощено видачу російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму.

У Російській Федерації вже відкрили декілька пунктів видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу. У так званому МВС ДНР назвали вартість отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій Донецької області. Російський паспорт коштуватиме 1 тис. 555 грн.