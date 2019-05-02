Бойовики назвали вартість отримання російського громадянства жителями окупованих територій, фото: Expatica

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У так званому «МВС ДНР» назвали вартість отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій Донецької області.

Російський закон «Про громадянство РФ», на який в своєму указі про спрощену процедуру видачі російських паспортів жителям ОРДЛО посилається президент РФ Володимир Путін, передбачає сплату мита в розмірі 3,5 тис. рублів (1 тис. 433 грн) за вступ до громадянства. У «МВС ДНР» заявляють, що жителям окупованих територій доведеться також сплатити 300 рублів (122 гривні) за видачу паспорта громадянина РФ, повідомляє видання «Новости Донбасса».

Також бойовики повідомляють, що за видачу російських паспортів за межами РФ потрібно заплатити мито в розмірі 2 тис. рублів (близько 830 грн).

У «МВС ДНР» заявляють, що бажаючим отримати російське громадянство потрібно прикласти до пакету документів вісім фотографій розміром 35×45. Водночас російське законодавство, на яке посилається указ Путіна, вимагає тільки чотири таких фотознімки.

Раніше на сайті «МВС ДНР» повідомляли, що прийом документів на отримання російського громадянства в Донецьку розпочнеться з 3 травня, а з 7 травня — запрацює в усіх 33-х «підрозділах міграційної служби» «республіки».

Нагадаємо, в Ростовській області РФ нещодавно відкрили другий пункт видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу. Він відкритий в селі Покровське Некліновського району Ростовської області, розташованому за 60 км від кордону з Україною.