Події 2 травня в Одесі: чотирьом екс-керівникам МВС повідомлено про підозру

Під час подій 2 травня 2014 року в Одесі, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n121484-podiyi-2-travnya-v-odesi-chotyrom-eks-kerivnykam-mvs-povidomleno-pro-pidozru.html

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Чотирьом колишнім керівникам Міністерства внутрішніх справ повідомлено про підозру у зв’язку з трагічними подіями в Одесі 2 травня 2014 року, коли під час проведення ходи в місті виникли масові заворушення, що призвело до тяжких наслідків.

Про підозру повідомлено колишньому начальнику ГУ МВС України в Одеській області, його заступнику, начальнику Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області й начальнику полку патрульної служби та відділу громадської безпеки. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Підозри оголошено за зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу), що призвело до загибелі 48-ми осіб та травмування ще 197-ми, а також завдання збитків на суму майже 214 тис. грн.

Також підозри оголошено за фактами завідомого залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу), що призвело до загибелі 42-х осіб.

Колишньому начальнику ГУМВС України в області також інкриміновано вчинення службового підроблення офіційних документів щодо начебто введення в дію плану «Хвиля» (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

За вищевказаними обвинуваченнями обвинувальні акти було направлено до суду в лютому 2016 року стосовно начальника обласного управління МВС, а травні 2018 року — стосовно трьох інших посадовців. Судовий розгляд триває.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відбувалися заходи з нагоди п’ятої річниці трагічних подій 2 травня 2014 року. Так, на Куликовому полі правоохоронці затримали 15-річну жительку Одещини, на одязі котрої була зображена заборонена радянська символіка.