Акція з нагоди подій 2 травня 2014 року в Одесі, фото: «Думская»

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На Куликовому полі в Одесі правоохоронці зупинили 15-річну жительку Лиманського району, на одязі котрої була заборонена законодавством радянська символіка.

Неповнолітню доправили до територіального відділку поліції, де провели з нею роз’яснювальну роботу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За словами затриманої жительки Одещини, про те, що зображення на її одязі є забороненим, вона не здогадувалася. Оскільки затримана є неповнолітньою, щодо її батька складено протокол за ч. 4 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).

Сьогодні в Одесі відбуваються заходи з нагоди п’ятої річниці трагічних подій 2 травня 2014 року. Родичі загиблих щороку проводять акцію із запускання в небо чорних повітряних кульок. Сьогодні за 15 хв до початку цієї акції на Куликове поле також прибули представники патріотичних організацій, котрі принесли з собою червоні повітряні кульки, щоб також запустити їх в небо. Про це повідомляє видання «Думская».

В результаті між двома групами громадян спалахнув конфлікт, дехто з учасників котрого намагався проколоти червоні кульки. Так, поліція вивела жінку, котра проколювала червоні кульки манікюрними ножицями. Вона також розбила телефон журналістці, котра вела трансляцію.

Крім того, патріотичні організації сьогодні провели акцію з вшанування загиблих під час зіткнень в центрі Одеси п’ять років тому Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова. У цих заходах взяли участь близько 200 людей. Відбулося покладання квітів та молебень.

Загалом до забезпечення правопорядку в Одесі сьогодні задіяні понад 2 тис. правоохоронців.

Нагадаємо, ЗМІ сьогодні опублікували фотографії автобусів із «групою підтримки», котру з собою до Одеси привезли народні депутати Вадим Новинський та Євген Мураєв.