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Акція з нагоди подій 2 травня 2014 року в Одесі, фото: «Думская»

Роковини 2 травня: в Одесі поліція зупинила неповнолітню із забороненою символікою (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)

2 тра 2019, 17:00
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На Куликовому полі в Одесі правоохоронці зупинили 15-річну жительку Лиманського району, на одязі котрої була заборонена законодавством радянська символіка.

Неповнолітню доправили до територіального відділку поліції, де провели з нею роз’яснювальну роботу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За словами затриманої жительки Одещини, про те, що зображення на її одязі є забороненим, вона не здогадувалася. Оскільки затримана є неповнолітньою, щодо її батька складено протокол за ч. 4 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).

Сьогодні в Одесі відбуваються заходи з нагоди п’ятої річниці трагічних подій 2 травня 2014 року. Родичі загиблих щороку проводять акцію із запускання в небо чорних повітряних кульок. Сьогодні за 15 хв до початку цієї акції на Куликове поле також прибули представники патріотичних організацій, котрі принесли з собою червоні повітряні кульки, щоб також запустити їх в небо. Про це повідомляє видання «Думская».

В результаті між двома групами громадян спалахнув конфлікт, дехто з учасників котрого намагався проколоти червоні кульки. Так, поліція вивела жінку, котра проколювала червоні кульки манікюрними ножицями. Вона також розбила телефон журналістці, котра вела трансляцію.

Акція з нагоди подій 2 травня 2014 року в Одесі, фото: «Думская»

Акція з нагоди подій 2 травня 2014 року в Одесі, фото: «Думская»

Крім того, патріотичні організації сьогодні провели акцію з вшанування загиблих під час зіткнень в центрі Одеси п’ять років тому Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова. У цих заходах взяли участь близько 200 людей. Відбулося покладання квітів та молебень.

Загалом до забезпечення правопорядку в Одесі сьогодні задіяні понад 2 тис. правоохоронців.

Акція з нагоди подій 2 травня 2014 року в Одесі, фото: «Думская»

Акція з нагоди подій 2 травня 2014 року в Одесі, фото: «Думская»

Нагадаємо, ЗМІ сьогодні опублікували фотографії автобусів із «групою підтримки», котру з собою до Одеси привезли народні депутати Вадим Новинський та Євген Мураєв.


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