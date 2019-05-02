Розвитку раку підшлункової залози можна запобігти видаленням гена – вчені. Фото: інфолайф

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Американські вчені з’ясували, що розвитку раку підшлункової залози можна запобігти, якщо видалити ген ATDC, який необхідний для розвитку хвороби.

Згідно з дослідженням, активність цього гена необхідна для збільшення кількості ракових клітин. Про це повідомляється в журналі Genes & Development, передає medical xpress.

Свою роботу вчені почали на основі теорії, що ракові захворювання виникають, коли для поповнення запасів клітин, відбувається перемикання на простіші типи клітин з високим рівнем зростання.

Однак, коли цей процес проходить на тлі інших генетичних збоїв, цей розвиток безконтрольно триває, що і призводить до розвитку раку.

Для дослідження онкологи використовували мишей і змогли створити точну імітацію хвороби людини. Потім, завдяки видаленню гена в клітинах підшлункової залози, вчені змогли домогтися потужного блоку розвитку пухлинних утворень.

У центрі дослідження були ацінарні клітини підшлункової залози. Вони здатні перемикатися на типи стовбурових клітин, щоб швидше розвиватися і регенерувати.

Саме це наділяє їх здатністю ставати злоякісними, під час придбання випадкових змін ДНК, включаючи ген KRAS. Він в свою чергу призводить до агресивного росту клітин при раку підшлункової залози.

Також виявилося, що клітини без гена ATDC, не здатні індукувати ген SOX9, що, в свою чергу, позбавляє клітини здатності ставати злоякісними.

Вчені вважають, що це дослідження в подальшому допоможе в лікуванні та профілактики раку підшлункової залози.

Як раніше повідомлялося, діти стали частіше хворіти на рак.