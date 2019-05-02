Volkswagen Amarok перетворили на широченний джип. Фото: motor1

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Пікап Volkswagen Amarok (Фольксваген Амарок) представники німецького тюнінг-ательє Delta4x4 перетворили на екстремальний варіант позашляховика.

Оновлений автомобіль став на 200 мм ширшим, а його висота збільшилася на 250 мм. Таким чином в довжину пікап сягає 2154 см, а в ширину 2084 см. Крім того, «Амарок» отримав 10-сантиметровий «ліфт», а також набір пружин та амортизаторів Bilstein, які роблять автомобіль вищим ще на чотири сантиметри. Про це повідомляє Motor1.

Ательє «взуло» машину в 20-дюймові диски з алюмінієвого сплаву та 35-дюймові «зубасті» покришки Cooper. Це дозволило збільшити висоту машини ще на 10 см. Бажаючі можуть замовити встановлення 33-дюймових шин Yokohama.

Новинку оснастили масивними розширювачами колісних арок та силовим бампером з додатковим освітленням. Машину пофарбували в червоно-чорний колір. Детальна інформація про технічну начинку пікапа наразі невідома.

Нагадаємо, фахівці фірми Arctic Trucks у співпраці із ісландським дилером Hekla підготували пікап Volkswagen Amarok для їзди в холодному кліматі, зокрема, в горах Ісландії.