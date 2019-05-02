З місця вчинення вбивства власника ювелірного бізнесу викрали пістолет, фото: A2 Tactical

https://racurs.ua/ua/n121468-spivrobitnyk-policiyi-vykrav-pistolet-z-miscya-vbyvstva-vidomogo-uvelira-v-kyievi-dbr.html

Ракурс

Слідчі державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування за фактом викрадення пістолета з місця вбивства відомого ювеліра в Києві 5 березня цього року.

Крадіжку вчинив один зі співробітників поліції охорони, котрий разом із напарником за викликом прибув на місце інциденту. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що на місці інциденту правоохоронці виявили автомобіль марки «Мерседес», за кермом котрого перебував чоловік без ознак життя. Під час огляду автівки в кишені навпроти переднього пасажирського місця один із поліцейських знайшов пістолет «Форт-12Р» калібру 9 мм. Цю зброю він поклав до кишені своєї куртки, а згодом залишив його в салоні службового автомобіля.

Зазначений пістолет виявили під час огляду службового автомобіля. Також слідчі вилучили відеореєстратор з автомобіля поліції, щоб дослідити відеозаписи.

Дії правоохоронця кваліфіковано як таємне викрадення чужого майна (ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 5 березня у Дніпровському районі Києва у дворі будинку на вулиці Флоренції поблизу метро «Лівобережна» сталося резонансне вбивство. До автомобіля «Мерседес», в котрому перебував відомий ювелір Сергій Кисельов, підійшов чоловік і зробив постріл у водія. У квітні правоохоронці повідомили про розкриття вбивства. За відомостями поліції, злочин було скоєно з корисливих мотивів.