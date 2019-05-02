С места совершения убийства владельца ювелирного бизнеса похитили пистолет, фото: A2 Tactical

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Следователи государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по факту похищения пистолета с места убийства известного ювелира в Киеве 5 марта этого года.

Кражу совершил один из сотрудников полиции охраны, который вместе с напарником по вызову прибыл на место инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что на месте инцидента правоохранители обнаружили автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился мужчина без признаков жизни. Во время осмотра автомобиля в кармане напротив переднего пассажирского места один из полицейских нашел пистолет «Форт-12Р» калибра 9 мм. Это оружие он положил в карман своей куртки, а затем оставил его в салоне служебного автомобиля.

Указанный пистолет обнаружили при осмотре служебного автомобиля. Также следователи изъяли видеорегистратор из автомобиля полиции, чтобы исследовать видеозаписи.

Действия правоохранителя квалифицированы как тайное похищение чужого имущества (ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 5 марта в Днепровском районе Киева во дворе дома на улице Флоренции возле метро «Левобережная» произошло резонансное убийство. К автомобилю «Мерседес», в котором находился известный ювелир Сергей Киселев, подошел мужчина и выстрелил в водителя. В апреле правоохранители сообщили о раскрытии убийства. По сведениям полиции, преступление было совершено из корыстных побуждений.