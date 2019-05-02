Volkswagen Amarok превратили в широченный джип. Фото: motor1

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Пикап Volkswagen Amarok (Фольксваген Амарок) представители немецкого тюнинг-ателье Delta4x4 превратили в экстремальный вариант внедорожника.

Обновленный автомобиль стал на 200 мм шире, а его высота увеличилась на 250 мм. Таким образом в длину пикап достигает 2154 см, а в ширину 2084 см. Кроме того, «Амарок» получил 10-сантиметровый «лифт», а также набор пружин и амортизаторов Bilstein, которые делают автомобиль выше еще на четыре сантиметра. Об этом сообщает Motor 1.

Ателье «обуло» машину в 20-дюймовые диски из алюминиевого сплава и 35-дюймовые «зубастые» покрышки Cooper. Это позволило увеличить высоту машины еще на 10 см. Желающие могут заказать установку 33-дюймовых шин Yokohama.

Новинку оснастили массивными расширителями колесных арок и силовым бампером с дополнительным освещением. Машину покрасили в красно-черный цвет. Детальная информация о технической начинке пикапа пока неизвестна.

Напомним, специалисты фирмы Arctic Trucks в сотрудничестве с исландским дилером Hekla подготовили пикап Volkswagen Amarok для езды в холодном климате, в частности, в горах Исландии.