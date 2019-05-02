Развитие рака поджелудочной железы можно предотвратить удалением гена – ученые. Фото: інфолайф

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Американские ученые выяснили, что развитие рака поджелудочной железы можно предотвратить, если удалить ген ATDC, который необходим для развития болезни.

Согласно исследованию, активность этого гена необходима для увеличения количества раковых клеток. Об этом сообщается в журнале Genes & Development, передает medicalxpress.

Свою работу ученые начали на основе теории, что раковые заболевания возникают, когда для восполнения запасов клеток, происходит переключение на более простые типы клеток с высоким уровнем роста.

Однако, когда этот процесс проходит на фоне других генетических сбоев, данное развитие бесконтрольно продолжается, что и приводит к развитию рака.

Для исследования онкологи использовали мышей и смогли создать точную имитацию болезни человека. Затем, благодаря удалению гена в клетках поджелудочной железы, ученые смогли добиться мощного блока развития опухолевых образований.

В центре исследования были ацинарные клетки поджелудочной железы. Они способны переключаться на типы стволовых клеток, чтобы быстрее развиваться и регенерировать.

Именно это наделяет их способностью становиться злокачественными, во время приобретения случайных изменений ДНК, включая ген KRAS. Он в свою очередь приводит к агрессивному росту клеток при раке поджелудочной железы.

Также оказалось, что клетки без гена ATDC, не способны индуцировать ген SOX9, что, в свою очередь, лишает клетки способности становиться злокачественными.

Ученые полагают, что данное исследование в дальнейшем поможет в лечении и профилактики рака поджелудочной железы.

Как ранее сообщалось, дети стали чаще болеть раком.