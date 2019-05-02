Акция по случаю событий 2 мая 2014 года в Одессе, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n121471-godovschina-2-maya-v-odesse-na-kulikovom-pole-pravoohraniteli-ostanovili-nesovershennoletnuu.html

Ракурс

На Куликовом поле в Одессе правоохранители остановили 15-летнюю жительницу Лиманского района, на одежде которой была запрещенная законодательством советская символика.

Несовершеннолетнюю доставили в территориальный участок полиции, где провели с ней разъяснительную работу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По словам задержанной жительницы Одесской области, о том, что изображение на ее одежде запрещено, она не догадывалась. Поскольку задержанная является несовершеннолетней, относительно ее отца составлен протокол по ч. 4 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение обязанностей по воспитанию детей).

Сегодня в Одессе проходят мероприятия по случаю пятой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года. Родственники погибших ежегодно проводят акцию с запуска в небо черных шаров. Сегодня за 15 минут до начала этой акции на Куликово поле также прибыли представители патриотических организаций, которые принесли с собой красные воздушные шарики, чтобы также запустить их в небо. Об этом сообщает издание «Думская».

В результате между двумя группами граждан возник конфликт, некоторые участники которого пытались проколоть красные шарики. Так, полиция вывела женщину, которая прокалывала красные шарики маникюрными ножницами. Она также разбила телефон журналистке, которая вела трансляцию.

Кроме того, патриотические организации сегодня провели акцию по чествованию погибших во время столкновений в центре Одессы пять лет назад Андрея Бирюкова и Игоря Иванова. В этих мероприятиях приняли участие около 200 человек. Состоялось возложение цветов и молебен.

В обеспечение правопорядка в Одессе сегодня задействованы более 2 тыс. правоохранителей.

Напомним, СМИ сегодня опубликовали фотографии автобусов с «группой поддержки», которую с собой в Одессу привезли народные депутаты Вадим Новинский и Евгений Мураев.