События 2 мая в Одессе: четырем экс-руководителям МВД сообщено о подозрении

Во время событий 2 мая 2014 года в Одессе, фото: «5 канал»

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Четырем бывшим руководителям Министерства внутренних дел сообщено о подозрении в связи с трагическими событиями в Одессе 2 мая 2014 года, когда во время проведения шествия в городе возникли массовые беспорядки, что привело к тяжелым последствиям.

О подозрении сообщено бывшему начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, начальнику Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области и начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Управление специальных расследований Генпрокуратуры.

Подозрения объявлены за злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса), что привело к гибели 48-ми человек и травмированию еще 197-ми, а также нанесении ущерба на сумму почти 214 тыс. грн.

Также подозрения объявлены по фактам заведомого оставления без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса), что привело к гибели 42-х человек.

Бывшему начальнику ГУМВД Украины в области также инкриминируется совершение служебного подлога официальных документов о якобы введении в действие плана «Волна» (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).

По вышеуказанным обвинениям обвинительные акты были направлены в суд в феврале 2016 года в отношении начальника областного управления МВД, а в мае 2018 года — относительно трех других должностных лиц. Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, сегодня в Одессе проходили мероприятия по случаю пятой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года. Так, на Куликовом поле правоохранители задержали 15-летнюю жительницу Одесской области, на одежде которого была изображена запрещенная советская символика.